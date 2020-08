Liebeskummer? Scheinbar nicht bei Sofia Richie (22)! Erst vor einigen Tagen kam an die Öffentlichkeit, dass sich das Model und sein On-Off-Freund Scott Disick (37) endgültig getrennt haben sollen. Den Trennungsschmerz scheint die Blondine aktuell auf ihre Art und Weise zu verarbeiten: Zu ihrem 22. Geburtstag schmiss Sofia jetzt eine feuchtfröhliche Pool-Party und schien sich prächtig zu amüsieren – auch ohne Scott!

Paparazzi erwischten die Beauty am Dienstagnachmittag mit einigen Freunden bei einer ausgelassenen Feier am Pool. In einem knappen Bikini und unter der prallen Sonne Mexikos ließ es sich die 22-Jährige ziemlich gut gehen. Sichtlich entspannt und ausgelassen tobt Sofia auf den Bildern mit ihren Freunden im kühlen Nass herum – Anzeichen von Liebeskummer gibt es dabei nicht. Im Gegenteil: Der Tochter von Lionel Richie (71) scheint die kleine Auszeit ziemlich gutzutun.

Bereits auf Instagram gab die Laufstegschönheit ihren Fans einige Einblicke von ihrem Geburtstagsurlaub. Am Montag machte sich Sofia mit ihren Freunden nach Mexiko auf, verbrachte bereits einen Tag auf einer Jacht und gab in ihrer Story den einen oder anderen Einblick in ihre gemietete Traumvilla.

MEGA Sofia Richie mit Freunden in Mexiko

Instagram / sofiarichie Sofia Richie im August 2020

MEGA Sofia Richie mit Freunden in Mexiko

