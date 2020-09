Da ist aber jemand ganz schön stolzer Papa! Im Januar dieses Jahres machten es Nikki Bella (36) und Artem Chigvintsev (38) offiziell: Sie erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Ende Juli war es dann endlich so weit – die Wrestlerin und der Tänzer konnten Söhnchen Matteo auf der Welt begrüßen. Seither halten die stolzen Eltern ihre Community über den Alltag mit Baby auf dem Laufenden – und den erleben sie nun schon seit einem Monat. Zu diesem Jubiläum gab es eine süße Widmung von Neu-Papa Artem!

Auf Instagram teilte der 38-Jährige ein neues Foto, das zahlreiche Fanherzen schmelzen lassen dürfte. In eine kleine Liege gekuschelt, schläft Matteo friedlich und zufrieden lächelnd in den Armen seines Vaters. Liebevoll schaut Artem sein Mini-Me an. "Alles Gute zum Einmonatigen, mein kleiner Teo", betitelte er das niedliche Vater-Sohn-Bild und setzte ein rotes Herz-Emoji dahinter.

Doch Artem scheint von Aufnahmen mit Teo einfach nicht genug zu bekommen: Nur wenige Stunden später postete er einen weiteren Kuschelmoment in Clip-Form. In einer Babytrage macht der kleine Mann an Papas Bauch ein Nickerchen – Artem schmiegt sich immer wieder an das zerzauste Köpfchen an und drückt seinem Baby einen dicken Schmatzer auf die Stirn. Bei diesem Anblick dürften keinerlei Zweifel darüber aufkommen, wie sehr der gebürtige Russe in seiner Vaterrolle aufgeht.

Anzeige

MEGA Nikki Bella und ihr Verlobter Artem

Anzeige

Instagram / theartemc Artem Chigvintsev und Baby Matteo im September 2020

Anzeige

Instagram / thenikkibella Nikki Bella mit ihrem Verlobten Artem, März 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de