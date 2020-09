Na, welcher Game of Thrones-Star zeigt hier seinen ganz natürlichen Look? Durch die Erfolgsserie erlangten Schauspielerinnen wie Sophie Turner (24), Maisie Williams (23) oder auch Emilia Clarke (33) internationale Bekanntheit. Unerkannt durch die Straßen gehen? Für den Großteil des Casts nur schwer möglich! Bei Lena Headey (46), die die intrigante Adlige Cersei Lennister verkörperte, könnte das allerdings noch im Bereich des Möglichen liegen – wie nun ein neuer Schnappschuss beweist: Sie zeigte sich jetzt ungestylt und mit ihrer Natur-Mähne und ist so wirklich nur schwer wiederzuerkennen!

In "Game of Thrones" sah man Lena zumeist edel zurechtgemacht – in eleganten, aufwendig geschneiderten Kleidern und frisierten blonden Haaren. Auf Instagram präsentierte sie nun ihr ganz natürliches Ich: Im wahren Leben trägt Lena nämlich tatsächlich braunes Haar – und das scheint eben auch nicht sonderlich glatt und frisierfreudig zu sein! Mit einer riesigen dunklen Mähne, die zu allen Seiten absteht und mit einem Mundschutz schaut Lena ungeschminkt in die Kamera. "Frage: Wie oft kämme ich meine Haare? A. Nie. B. Nie. C. Wenn ich beim Friseur bin und sie mich darum bitten", lautete die humorvolle Bildunterschrift zum ehrlichen Foto – bei dem Lena zusätzlich auch ganz offen ihren grauen Ansatz zeigt und sogar mit Hashtags explizit auf diesen hinweist.

Die Fans zeigen sich von diesem Posting höchst amüsiert. "Königinnen kämmen doch nicht ihr eigenes Haar. Oder tun sie das?", scherzte eine Followerin mit Anspielung auf ihre Serienrolle. "Ich hatte keine Ahnung, dass du so prächtiges Haar hast", zeigte sich eine andere Nutzerin überrascht.

Alberto E. Rodriguez/Getty Images Lena Headey bei der "Game of Thrones"-Premiere 2016

Instagram / iamlenaheadey Lena Headey, Schauspielerin

Getty Images Lena Headey beim Sundance Film Festival 2019

