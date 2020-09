Heidi Klum (47) bringt ihre Community mal wieder um den Verstand! Keine Frage, die Blondine steht mit ihren 47 Jahren der jüngeren Modelkonkurrenz in nichts nach. Und das hat sie vor allem in den vergangenen Monaten zu genüge bewiesen: Auf ihrem Social-Media-Kanal finden sich zahlreiche sexy Schnappschüsse, die gerne mal tiefer blicken lassen. Nun setzte Heidi aber noch einen obendrauf: Sie präsentierte sich halbnackt bei der Gartenpflege.

Hier benötigen wohl nicht nur die Blumen eine Abkühlung! In ihrer Instagram-Story postete Heidi nun ein Foto, das so manches Fan-Herz schneller schlagen lassen dürfte: Darauf sieht man die Germany's next Topmodel-Chefin beim Blumengießen – spärlich bekleidet! Lediglich in einem knappen Bikinihöschen hält sie die Gießkanne über das Beet und schaut dabei verführerisch über die Schulter.

Doch damit nicht genug bei der Sexoffensive: Auf die heiße Aufnahme folgten nämlich noch zahlreiche Pärchen-Kuschel-Fotos mit ihrem Gatten Tom (31) – und zuletzt ein ganz schön heißes Porträt des Topmodels: Darauf zeigt sie sich breit grinsend – in einem transparenten Spitzen-BH, der ihr Dekolleté bestens betont!

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum im September 2020

Getty Images Heidi Klum im Jahr 2019

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

