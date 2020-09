Heidi Klum (47) weiß einfach, wie man mit der Kamera spielt! Seit fast 30 Jahren gehört die gebürtige Bergisch-Gladbacherin zu den internationalen Topmodels. Namhafte Fotografen wie John Rankin (54) schwärmen in den höchsten Tönen von der Zusammenarbeit mit der Germany's next Topmodel-Chefin und lichten sie immer wieder in heißen Posen ab. Doch auch Heidis Mann Tom Kaulitz (31) weiß, wie er seine Liebste perfekt in Szene setzt. Das beweist dieser mega-heiße Schnappschuss...

Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Wahlamerikanerin ein Foto, auf dem sie offenbar splitterfasernackt ist. Lediglich ein transparenter Vorhang bedeckt die wesentlichen Körperstellen, dabei ist eine Brustwarze trotz des Stoffs zu erkennen. Wer hat für dieses sexy Pic wohl auf den Auslöser gedrückt? Kein Geringerer als Heidis Ehemann, wie das Topmodel in der Bildunterschrift verrät. Ansonsten kommentierte die 47-Jährige den Beitrag lediglich mit "Mondazzzze" – was vermutlich "Montage" heißen soll – sowie einem Smiley und Herz-Emoji.

Seit sie mit Tom zusammen ist, gewährt Heidi ihren Followern – anders als in ihren vorherigen Beziehungen – viel mehr Einblicke in ihr Liebesleben. Regelmäßig postet sie auf Social Media Fotos oder Clips, die sie mit dem Tokio Hotel-Gitarristen in verliebten Posen zeigen. Erst in der vergangenen Woche veröffentlichte Heidi ein Bild, auf dem sie und Tom zusammen mit dem Familienhund in die Kamera strahlen.

Instagram / heidiklum Collage: Heidi Klum im August 2020

Getty Images Heidi Klum und Tom Kaulitz im Oktober 2019

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum mit ihrem Hund

