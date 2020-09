Was für ein süßer Mutter-Sohn-Moment! Seit wenigen Wochen steht Brie Bellas (36) Leben Kopf: Die Wrestlerin wurde zum zweiten Mal Mutter. Nach Töchterchen Birdie Joe konnten sie und ihr Ehemann Daniel Bryan (39) vor gut einem Monat einen kleinen Jungen namens Buddy Dessert auf der Welt begrüßen. Seither hält Brie ihre Community nur zu gerne über ihre neue Rolle als Zweifach-Mama auf dem Laufenden. So durften sich die Fans jetzt über ein brandneues Babyfoto freuen!

Auf Instagram teilte die Brünette ein Foto, das bei den Betrachtern für Zuckerschocks sorgen dürfte: Während Brie auf dem Schnappschuss ungeschminkt in die Kamera lächelt, ruht ihr Sohnemann ganz zufrieden und etwas schläfrig an der Brust der 36-Jährigen. "Buddy-Kuscheleinheiten", schrieb sie dazu.

Was auf dieser Aufnahme ebenfalls auffällt: Buddy scheint ganz nach seinem Vater zu kommen! Wie beim WWE-Star kann man beim Baby bereits eine blonde Haarpracht und strahlend blaue Augen erkennen. Das sehen auch die Follower so: "Mini Bryan" oder "Oh mein Gott, er sieht einfach aus wie Bryan" liest es sich in der Kommentarspalte.

