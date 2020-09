Dieser Abnehmerfolg kann sich sehen lassen! Im vergangenen Jahr lernten sich Marco Cerullo (31) und Christina Graß (32) bei Bachelor in Paradise kennen – und später auch lieben. Ganz klischeehaft konnte Marco nach wenigen Monaten Liebe allerdings ein kleines Beziehungsbäuchlein vorweisen. Seit März sagt der einstige Bachelorette-Teilnehmer den Extra-Kilos den Kampf an. Nachdem er bereits im Mai ein erstes Diät-Update gegeben hatte, folgte nun der nächste Vorher-Nachher-Vergleich, der zeigt: Marco hat im vergangenen Monat noch mal einiges an Gewicht verloren!

Auf Instagram teilte der einstige Dschungelcamp-Bewohner nun eine Collage, die seinen Kiloverlust deutlich sichtbar macht: Während Marco auf der linken Seite des Fotos noch mit 96,3 Kilogramm in die Kamera strahlt, zeigt er sich auf der rechten Aufnahme mit 90,9 Kilogramm. "31 Tage habe ich mein Ziel nicht aus den Augen verloren und habe es geschafft, 5,5 Kilogramm zu verlieren", betitelte er die Aufnahme. Ihm sei es während dieser Zeit überaus wichtig gewesen, gesund abzunehmen und seinen Körper mit Nährstoffen und Vitaminen zu versorgen, fügte er hinzu.

Neben der richtigen Ernährung setzt Marco aber auch auf reichlich Sport. Im Promiflash-Interview verriet er kürzlich über seinen Fitnessplan: "Ich war viel laufen und hab draußen viel trainiert, Liegestütze, Klimmzüge, Sit-ups..." Seitdem auch das Gym wieder auf hat, treffe man den 31-Jährigen auch dort regelmäßig an. "Ich hab da auch einen strengen Plan und zieh den soweit auch durch", machte er deutlich.

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß im Juli 2020

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Reality-TV-Star

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Reality-TV-Bekanntheit

