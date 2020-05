Marco Cerullo (31) hat eine echte Transformation hinter sich! Durch die aktuelle Situation hat auch der ehemalige Dschungelcamp-Kandidat mehrere Wochen häusliche Isolation auf dem Buckel. Doch in dieser Zeit lag er alles andere als auf der faulen Haut. Er hat nicht nur, gemeinsam mit seiner Verlobten Christina Graß (31), einen Umzug gestemmt, sondern auch hart an seinem Körper gearbeitet. Im Netz präsentierte er jetzt seine Trainings-Erfolge!

Auf Instagram teilte der 31-Jährige nun ein Vorher-Nachher-Bild, auf dem sein nackter Oberkörper im März 2020 im Vergleich zum Mai abgebildet ist. Vergleicht man die beiden Fotos, ist kaum zu übersehen, dass Marco auf der zweiten Aufnahme deutlich schlanker und auch viel trainierter ist. Doch wie hat er das in so kurzer Zeit geschafft – vor allem während die Fitnessstudios geschlossen waren? Auf Nachfrage von Promiflash erklärte er: "Ich war viel laufen und hab draußen viel trainiert, Liegestütze, Klimmzüge, Sit-ups." Seit zwei Wochen haben in seiner neuen Heimat Köln auch wieder die Fitnessstudios geöffnet. "Ich hab da auch einen strengen Plan und zieh den soweit auch durch", ergänzte der ehemalige Die Bachelorette-Teilnehmer.

Doch den Weg zu seinem Mega-Body hat Marco nicht nur dem Sport zu verdanken: "Klar, die Ernährung hab ich umgestellt. Ich habe vorher viel Pizza und viel Fast Food gegessen und eigentlich gar nicht drauf geachtet." Gewicht konnte er dadurch zwar nicht maßgeblich verlieren, dennoch freut er sich über die optischen Erfolge: "Die ganzen Fettpölsterchen sind jetzt weg."

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo und Christina Graß im Mai 2020

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / marcocerullo_official Marco Cerullo im Mai 2020



