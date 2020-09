Doch kein Deal für not less but better! Am Montagabend wagten sich Christina Roitzheim, Marius Rackwitz und Selcuk Aciner in Die Höhle der Löwen und stellten dort ihre App vor, die dabei helfen soll, digitale Achtsamkeit zu erlernen. Nico Rosberg (35), der sich selbst auch als handysüchtig ansieht, zeigte sich sofort interessiert – genau wie Carsten Maschmeyer (61). Gemeinsam gaben die beiden Männer ein Gebot ab. Es folgte eine ziemlich lange Verhandlung, aber am Ende konnten Investoren und Gründer sich einigen: 150.000 Euro für 20 Prozent der Firmenanteile. Dieser Deal ist allerdings nach der Ausstrahlung der Sendung geplatzt!

Wie Stern berichtet, sei die Zusammenarbeit von not less but better und den Unternehmern am Ende doch nicht zustande gekommen. Der Grund: Im Nachhinein hätten die Gründer eine noch höhere Bewertung ihres Unternehmens durchsetzen wollen – sprich: Sie wollten entweder mehr Geld bekommen oder weniger Anteile an ihrer Firma hergeben. Da wollten die Löwen offenbar aber nicht mitziehen. Besonders bitter: Es wäre Nico Rosbergs erster Deal in dem Format gewesen.

Im Promiflash-Interview im Anschluss an die Dreharbeiten zeigten Christina, Marius und Selcuk sich jedoch nicht allzu enttäuscht. "Mit der Teilnahme an der Show haben wir zwei Ziele verfolgt: Zum einen wollten wir starke Partner*innen finden, die unsere Mission begleiten möchten. Zum anderen wollten wir der gesellschaftlichen Diskussion um Handysucht eine neue Drehung geben", betonten die Tüftler. Zumindest Letzteres sei ihnen hoffentlich geglückt.

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Georg Kofler und Nico Rosberg während des Pitches von not less but better

Getty Images "Die Höhle der Löwen"-Investor Nico Rosberg

TVNOW / Bernd-Michael Maurer Christina Roitzheim, Marius Rackwitz und Selcuk Aciner bei "Die Höhle der Löwen"

