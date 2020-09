Endlich neue Einblicke in Emma Roberts (29)' Baby-Glück! Im Juni waren erstmals Schwangerschaftsgerüchte über die Schauspielerin in Umlauf geraten. Sie wurde schließlich sogar von Paparazzi mit eindeutigem Babybauch abgelichtet – und hüllte sich trotzdem lange in Schweigen. Erst Ende August bestätigten sie und ihr Freund Garrett Hedlund (36) den bevorstehenden Kindersegen – und zwar mit einem gemeinsamen Foto, auf dem auch Emmas beachtliche Wölbung zu sehen war. Jetzt liefert die Nichte von Julia Roberts (52) Nachschub in Sachen Schwanger-Pics!

In ihrer Instagram-Story zeigt sich die Blondine zum amerikanischen Tag der Arbeit lässig im Pool. Mit knallroter Sonnenbrille im Gesicht schoss sie von oben ein Selfie von sich und fing dabei auch ihren Körper mit ein. Und siehe da: Im schwarzen Badeanzug mit roten Blumen-Applikationen kommt Emmas wachsende Körpermitte besonders gut zur Geltung.

Zuvor hatte die werdende Mutter schon das Geschlecht ihres Babys preisgegeben: "Ich und meine zwei liebsten Jungs", schrieb sie zu ihrem Verkündungs-Post auf Social Media. Garett und sie erwarten einen kleinen Sohn. In welcher Woche sich die Mama in spe befindet, behielt sie aber für sich.

Instagram / emmaroberts Emma Roberts, Schauspielerin

Instagram / emmaroberts Emma Roberts im September 2020

Instagram / emmaroberts Emma Roberts im Mai 2020

