Sie äußert sich endlich selbst zu den Schwangerschaftsgerüchten! Vor einem Monat verriet ein Insider, dass Emma Roberts (29) und ihr Freund Garrett Hedlund (35) bald Eltern werden sollen. Nur kurz darauf wurde die Schauspielerin mit einer verdächtigen Wölbung gesichtet – doch das Rätselraten hat jetzt ein Ende: Emma bestätigt nun persönlich, dass sie schwanger ist und gibt sogar das Babygeschlecht bekannt!

Via Instagram teilt die Blondine einige Schnappschüsse von sich und ihrem Freund. Was sofort ins Auge springt: der unübersehbare Babybauch der 29-Jährigen! In einem weißen Kleid setzt sie diesen besonders schön in Szene. Doch mit diesen Bildern bestätigt sie nicht nur offiziell ihre anderen Umstände, sondern verrät sogar das Geschlecht ihres ungeborenen Kindes. "Ich und meine zwei liebsten Jungs", schreibt sie zu ihrem Beitrag und macht damit ganz deutlich – bekommt tatsächlich einen kleinen Jungen.

Erst vor Kurzem verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly, wie sehr sich die werdenden Eltern auf ihr Baby freuen. "Das Paar ist überrascht, schockiert und glücklich zugleich, ebenso wie ihre Familien", so der Informant. Die beiden sollen sogar schon einen Namen für ihren kleinen Mann haben – ob sie diesen auch bald preisgeben werden?

Anzeige

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts

Anzeige

MEGA Garrett Hedlund und Emma Roberts, Juni 2020

Anzeige

Instagram / emmaroberts Garrett Hedlund und Emma Roberts im August 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de