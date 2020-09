Pietro Lombardi (28) will Love Island in Sachen Romantik auf die Sprünge helfen! Es ist nichts Neues, dass der Sänger ein großer Fan des erfolgreichen Kuppelshow-Formats ist. Im vergangenen Jahr hatte er nicht nur bei jeder Folge mitgefiebert, sondern sich selbst für die damalige Kandidatin Melissa (24) interessiert und ihr sogar eine Video-Botschaft in die Villa geschickt. Auch die aktuelle Staffel verfolgt der Musiker gebannt, hat nun jedoch einen Kritikpunkt geäußert: Er findet die Dates zu unspektakulär – deshalb zeigt er sich von seiner großzügigen Seite und möchte dem Format jetzt aushelfen.

Am vergangenen Montag saß der "Cinderella"-Interpret wieder vor dem Fernseher und beobachtete Marc Zimmermann und Anna Iffländer bei ihrem "Love Island"-Date auf einem Weinfeld. Das sei für ihn "absolut unromantisch", und das brachte er in seiner Instagram-Story auch zum Ausdruck: "'Love Island'! Lasst euch mal was anderes einfallen!" Die zündende Idee lieferte er gleich mit: In einem Livestream mit Jana Ina Zarrella (43) erklärte er: "Ich habe ja Geld. Ich besorge einen Helikopter, damit die ein schönes Date 100 Kilometer entfernt haben."

Wie die Moderatorin dem Ex-DSDS-Juroren erklärte, ist rund um die "Love Island"-Villa weit und breit nichts anderes zu finden als das Weinfeld – daher dürfte das Produktionsteam für Pietros Vorschlag auch ziemlich dankbar gewesen sein: Immerhin kommentierte es unter den Livestream prompt: "Deal!"

“Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe”, Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

