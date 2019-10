Seine Gebete wurden erhört! Aktuell flimmert die dritte Staffel von Love Island und lockt auch zahlreiche Promis vor die Bildschirme – so zum Beispiel Pietro Lombardi (27). Der "Phänomenal"-Interpret macht kein Geheimnis daraus, welche Kandidatin er am besten findet. Islanderin Melissa hat es ihm angetan – so sehr, dass er seine Freundin und "Love Island"-Moderatorin Jan Ina Zarrella sogar öffentlich bat, den Kontakt herzustellen. Und nun hat es endlich geklappt: Pietro darf seinem Schwarm tatsächlich kontaktieren!

In der heutigen Folge des Kuppel-Formats bekommen die Inselbewohner Nachrichten von ihren Lieben daheim. Natürlich sind die Islander gerührt von der Post und kämpfen mit ihren Emotionen. Melissa kriegt allerdings nicht nur Briefe von ihrer Familie, sondern erhält außerdem eine Promi-Nachricht: Sie bekommt von Pietro eine persönliche Videobotschaft! Diese Entwicklung dürfte einer Person so gar nicht in den Kram passen: Melissas aktuellem Insel-Partner Danilo!

Bereits in einer früheren Folge machte der Italiener deutlich, was er von Pietros Schwärmerei für Melissa hält: "Oh Pietro, mach keinen Scheiß. Ich sag's dir, gell?", sagte er in der Sendung. "Aber leider, Pietro: Sie ist besetzt momentan! Ich glaube, du hast da schlechte Chancen, mein Freund!"

