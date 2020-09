Das beliebte TV-Duell der Promipaare beginnt wieder! Heute Abend feiert die gefeierte RTL-Show Das Sommerhaus der Stars den Staffelauftakt: In diesem Jahr kämpfen die deutschen Promis nicht wie gewohnt in einer Villa in Portugal um die Siegprämie in Höhe von 50.000 Euro – stattdessen wird der Fernsehwettkampf im Münsterland ausgetragen. Trotzdem verspricht das Format auch dieses Mal ein regelrechtes Realitystar-Spektakel inklusive Zankereien, Alkohol-Exzessen und sogar einer Spuckattacke. Promiflash stellt euch die Teilnehmer noch einmal vor – und dann seid ihr gefragt: Welches Paar des Start-Casts ist euer Favorit?

Neben dem Berliner YouTube-Pärchen Lisha und Lou stellen sich auch das Reality-TV-Prinzesschen Georgina Fleur und ihr Partner Kubi Özdemir der Herausforderung. Außerdem dürfen sich die Zuschauer auf die einstige DSDS-Kandidatin Annemarie Eilfeld und ihren Freund, den Marketingexperten Tim Sandt freuen. Konkurrenz bekommen die Promipaare auch von der "Der Schuh des Manitu"-Darstellerin Diana Herold und ihrem Mann Michael Tomaschautzki.

Damit nicht genug: Die Goodybe Deutschland-Auswanderer und Fitness-Junkies Caroline und Andreas Robens ziehen ebenfalls in das Sommerhaus – und auch der Ex-Bachelor Andrej Mangold und seine Auserwählte Jenny Lange sind scharf auf das Preisgeld. Außerdem müssen sich die Pärchen auch vor dem Ex-Bachelor-Girl Denise Kappès und ihrem Henning Merten in Acht nehmen. Die "Goodbye Deutschland"-Stars Michaela Scherer und Martin Bolze mach den Start-Cast von "Das Sommerhaus der Stars" komplett.

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Georgina Fleur und Kubilay Özdemir, "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Jennifer Lange und Andrej Mangold, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Henning Merten und Denise Kappès, Sommerhaus-Kandidaten 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de