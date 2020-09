Das Sommerhaus der Stars startet mit einem echten Knall in die neue Staffel! Am Mittwochabend wird der Sensationsdurst der Fans endlich wieder gestillt: Die fünfte Staffel mit Georgina Fleur (30), Andrej Mangold (33) und Co. feiert ihre große TV-Premiere. Seit Sonntag ist die Episode bereits online verfügbar – und sorgt schon jetzt für heftige Schlagzeilen: Von Alkohol-Exzessen über Beleidigungen bis hin zu Anspucken ist alles dabei!

Achtung, Spoiler-Alarm!

Schon nach dem Einzug der ersten Paare ist klar: Die diesjährige Sommerhaus-Besetzung ist eine tickende Zeitbombe, die jeden Moment zu explodieren droht. Besonders Georginas Verlobter Kubilay Özdemir scheint Streit zu suchen – und bekommt ihn schließlich. Nachdem sich Mallorca-Auswanderer Andreas Robens am Abend ein paar Gläser Wein genehmigt, gerät er mit dem ebenfalls alkoholisierten Unternehmer aneinander: Es kommt fast zu einer Prügelei. Bachelor Andrej will die Streithähne aufhalten – doch das geht schief: Kubi spuckt dem Profi-Basketballer voll ins Gesicht! "So etwas Respektloses habe ich noch nie erlebt!", schimpft Andrej anschließend mit Tränen in den Augen, während Henning Merten und Lisha ihn beruhigen.

Doch nicht nur die Spuck-Attacke rückt Kubi in der ersten Folge nicht unbedingt ins beste Licht: Auch, dass er schon am frühen Morgen Bier trinkt, sorgt bei vielen seiner Mitbewohner für Erschrecken. "Ich mache mir wirklich Sorgen!", erklärt Diana Herold (46) – und Hypnotiseur Martin Bolze (63) ist derselben Meinung: "Der Kubi ist jemand, der wirklich Hilfe braucht!"

Alle Infos und Folgen von "Das Sommerhaus der Stars" findet ihr bei TVNOW.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Die "Sommerhaus der Stars"-Paare 2020

Anzeige

TVNOW Kubilay Özdemir und Andrej Mangold bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige

TVNOW Georgina Fleur bei "Das Sommerhaus der Stars"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de