Was macht Love Island und Promi Big Brother-Star Mischa Mayer (28) in Zukunft? In der Show Promi BB hatte er zuletzt laut den Zuschauern seine Macho-Rolle abgelegt und überzeugte als sympathischer Mann mit einem großen Herzen. Werden seine Fans den Muskelmann demnächst wieder im Trash-TV sehen? Gegenüber Promiflash verrät er seine Pläne und spricht auch offen und ehrlich über seine Wünsche.

"Es ist ein Traum von mir, ein Buch zu schreiben", erzählt Mischa im Interview. Er wolle gerne festhalten, was er bisher erlebt habe, auch wenn es nichts Weltbewegendes gewesen sei, gesteht er. Es sei ihm auch egal, ob sein Werk ein Kassenschlager werde oder nicht. Für seine Zukunft hat der 28-Jährige ebenfalls große Pläne: "Ich will jetzt erwachsener werden. Ich habe bisher nie richtig in die Zukunft geschaut. Ich will eine Familie, Frau und Kind und dazu fehlen mir noch die finanziellen Mittel", führt er aus. Er könne sich auch vorstellen, in die Modebranche einzusteigen.

Ob sein Promi-BB-Flirt Adela Smajic (27) in seiner Zukunft eine Rolle spielt, lässt er offen. Ein Wiedersehen sei zwar noch nicht geplant, aber eine Gemeinsamkeit hätten sie auf jeden Fall: ihre Liebe zum Reisen, wie Mischa gegenüber Promiflash offenbart.

Getty Images Mischa Mayer im Finale von "Promi Big Brother" im Jahr 2020

Collage: Instagram Mischa Mayer und Adela Smajic

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, Reality-TV-Bekanntheit

