Ashley Darby schwebt erneut im Babyglück! Seit Juli 2019 blüht die US-amerikanische Reality-TV-Bekanntheit in ihrer Rolle als Mutter so richtig auf: Auf Social Media gibt sie ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag als Mama ihres kleinen Söhnchens Dean. So glücklich sah es im Leben der Real Housewives of Potomac-Darstellerin allerdings nicht immer aus, denn sie hatte zuvor eine Fehlgeburt erlitten. Doch jetzt gibt es allen Grund zur Freude: Ashley und ihr Mann Michael werden erneut Eltern!

"Diesen großen Bauch kann man nicht mehr verstecken", meldete sich Ashley jetzt auf ihrem Instagram-Kanal zu Wort und verkündete daraufhin ihre Schwangerschaft: "Wir freuen uns, diese Neuigkeiten mit euch zu teilen!" Für die Baby-News hatte sich das TV-Gesicht etwas ganz Besonderes einfallen lassen: Sie postete einen kurzen Clip, den sie wie folgt einleitete: "Dean hat eine Ankündigung zu machen..." Daraufhin ist in dem Video ein Foto ihres kleinen Sohnemanns Dean zu sehen, der ein T-Shirt mit der Aufschrift "Ich werde ein großer Bruder" trägt.

Und Dean scheint es – genau wie seine Eltern – kaum abwarten zu können, den Nachwuchs auf der Welt willkommen zu heißen: In mehreren Clips, die Ashley in ihrer Story teilte, bringt der Kleine seine große Freude zum Ausdruck. "Du wirst der beste große Bruder überhaupt", schwärmte die werdende Zweifach-Mutter und verkündete, dass sich die Familie nicht mehr allzu lange gedulden muss: "Baby Nummer zwei kommt im Februar 2021."

Ashley und Michael Darby und Sohn Dean

Ashley Darby im September 2020

Ashley Darby, US-amerikanischer Reality-TV-Star

