"Real Housewives"-Star Ashley Darby ist offiziell geschieden

Zwischen Ashley Darby und ihrem früheren Partner Michael ist es schon seit ein paar Jahren aus und vorbei. Wie TMZ berichtet, ist jetzt auch die Ehe der Real Housewives of Potomac-Bekanntheit offiziell beendet. Das geht aus aktuellen Gerichtsdokumenten hervor, die das Datum der Scheidung auf Montag, den 10. Februar 2025, festlegen. Laut dem Boulevardblatt hatten die Ex-Partner vorab einen Ehevertrag geschlossen, der es ermöglichte, die Scheidung vergleichsweise zügig abzuwickeln.

Die Medienpersönlichkeit hatte schon im November 2024 auf schriftlichem Weg eingereicht, dass sie die Ehe mit Michael annullieren möchte. Leicht fiel es Ashley jedoch nicht – in einem Statement, das The Daily Dish vorliegt, lautete es: "Die Unterzeichnung der Scheidungspapiere ist bittersüß. [...] Eine Ehe zu beenden, ist wie ein Haus zu verlassen, in dem man jahrelang Erinnerungen geschaffen hat."

Ashley und Michael gaben sich 2014 das Jawort. Rund acht Jahre später machte die Sängerin publik, dass das frühere Paar seine Beziehung beendet habe. Aus ihrer Ehe stammen zwei gemeinsame Kinder. Trotz der Scheidung gibt es jedoch kein böses Blut zwischen Ashley und ihrem 15 Jahre älteren Ex. "Auch wenn ich keine romantische Beziehung zu Michael habe, wird er immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben", betonte sie in einem früheren Interview mit dem Magazin.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael und Ashley Darby

Anzeige Anzeige

Instagram / ashleyboalchdarby Realitystar Ashley Darby mit seinen zwei Kindern, August 2024

Anzeige Anzeige