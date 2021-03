Ashley Darby ist jetzt eine stolze Zweifach-Mama! Bereits im vergangenen September hatte die Real Housewives of Potomac-Bekanntheit verraten, dass sie ihr zweites Baby erwartet. 2019 erblickte Söhnchen Dean das Licht der Welt. Sie und ihr Mann Michael Darby gaben außerdem bereits bekannt, dass sie sich auf einen zweiten kleinen Jungen freuen können. Nun teilte Ashley ihren Followern ganz besonders schöne Neuigkeiten mit: Sie ist zum zweiten Mal Mutter geworden!

In ihrer Instagram-Story filmte die 32-Jährige sich jetzt im Krankenhausbett. Auf ihrer Brust liegt ihr kleiner Sohn ganz friedlich und schlummert. Abgesehen von seinem Hinterkopf ist von dem neuen Erdenbürger allerdings noch nichts zu erkennen. "Er ist absolut unglaublich und großartig und wir sind so aufgeregt", freut sie sich in dem Clip und bedankt sich bei ihren Fans für die vielen lieben Grüße und Wünsche, die sie schon bekommen hat. Wir ihr Kleiner heißt, verriet sie allerdings noch nicht.

Stattdessen ließ sie ihre Fans wissen, dass all die riesige Freude über die Geburt ihres Sohnes ein bisschen getrübt ist. Ihr älterer Sohn Dean darf seine Mama nämlich offenbar nicht im Krankenhaus besuchen – und sie vermisst ihren kleinen Mann schon jetzt unglaublich.

Instagram / ashleyboalchdarby Ashley Darby, "Real Housewives of Potomac"-Star

Instagram / ashleyboalchdarby Ashley Darby mit ihrem Mann Michael und Sohn Dean

Instagram / ashleyboalchdarby Ashley und Michael Darby und Sohn Dean

