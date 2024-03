Noch verheiratet: TV-Star Ashley Darby ist wieder verliebt

Ashley Darby ist wieder in festen Händen – trotz ihrer aktuellen Scheidung! Die "Real Housewives of Potomac" -Bekanntheit verkündet jetzt, dass sie erneut verliebt ist. Gegenüber People erklärt die US-Amerikanerin: "Ich habe einen Freund. Wir kennen uns erst seit knapp vier Monaten!" Die Reality-TV-Beauty scheint ihre neue Romanze so richtig zu genießen, wie sie beteuert. Erst im Frühjahr 2022 gab sie die Trennung von ihrem Ehemann Michael Darby bekannt, mit dem sie zwei Kinder hat.

Viele Details will die 35-Jährige über ihren neuen Partner noch nicht verraten. Die ehemalige Miss District of Columbia enthüllt aber, wie sie den Unbekannten kennenlernte: "Ich war auf einer Friendsgiving-Party und die Party ging gerade zu Ende, als er durch die Tür kam und ich dachte: 'Heilige...'" Anschließend habe ihr Liebster sie nach einem Date gefragt und sie seien miteinander ausgegangen. Ihr neuer Lover sei zudem 49 Jahre alt und damit deutlich jünger als Ashleys Noch-Ehemann Michael – dieser ist bereits 64 Jahre alt.

Ashley hatte Michael kennengelernt, als sie noch aufs College gegangen war. Damals hatte sie in einer Bar gearbeitet – der Australier hingegen war bereits ein erfolgreicher Unternehmer gewesen. Anfangs arbeitete die Beauty noch für ihn, nur ein Jahr später folgte dann die Verlobung. Gemeinsam durften die beiden zwei Söhne auf der Welt begrüßen. "Er ist absolut unglaublich und großartig und wir sind so aufgeregt", schwärmte Ashley noch im März 2021 von ihrem zweiten Nachwuchs. Gut ein Jahr später verkündete sie die Trennung von ihrem Kindsvater.

Anzeige

Getty Images Ashley Darby, Reality-TV-Star

Anzeige

Getty Images Michael und Ashley Darby

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de