Ashley Darby hat allen Grund zur Freude: Am vergangenen Sonntag ist sie endlich Mama geworden! Im Februar verkündete die Real Housewives of Potomac-Darstellerin, dass sie und Ehemann Michael Nachwuchs bekommen. Die freudigen News dürften das Paar total überrascht haben – Ashley erlitt einige Zeit vorher eine Fehlgeburt. Für die frischgebackenen Eltern ein Grund mehr, ihr Baby als größtes Wunder anzusehen!

"Ich hätte nie gedacht, dass dieser Tag kommen würde", versuchte Ashley ihre Glücksgefühle auf Instagram in Worte zu fassen und erinnerte sich: "Als ich erfahren habe, dass ich schwanger bin, habe ich drüber nachgedacht, wann ich die ersten Tritte gespürt habe." Dann habe die 31-Jährige die ersten Bewegungen ihres Säuglings wahrgenommen, bis sich schließlich auch ein kleiner Babybauch abzeichnete. Für Ashley ein unfassbares Gefühl: "Als dann der Tag kam, an dem dieses süße Kind in unsere Welt kam, fühlte es sich an, wie der sonnigste Tag nach einem grauen Himmel. Der sensationellste Tag unseres gemeinsamen Lebens", schwärmte sie.

Auch das Geschlecht ihres ganzen Stolzes verriet der Reality-Star schon: "Mickey und ich genießen jeden Moment mit unserem wundervollen Sohn", kommentierte Ashley den Social Media-Schnappschuss weiter, der sie und ihre zwei Männer noch ganz erschöpft im Krankenhaus zeigt.

Instagram / ashleyboalchdarby Ashley und Michael Darby im Mai 2018

Instagram / ashleyboalchdarby Ashley Darby mit Mann Michael nach der Geburt ihres Sohnes, Juli 2019

Getty Images Ashley Darby

