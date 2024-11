Nach zwei Jahren: TV-Star Ashley Darby reicht Scheidung ein

Im April 2022 bestätigten Ashley Darby und ihr Partner Michael Darby, dass ihre Ehe gescheitert ist. Zwei Jahre nach der Trennung reicht die Real Housewives-Bekanntheit nun auch die Scheidung ein, wie TMZ berichtet. Böses Blut fließt zwischen dem TV-Star und seinem Ex-Ehemann allerdings nicht. Die beiden haben laut Michael bereits eine "gütliche und faire Einigung" getroffen und haben zudem bei der Eheschließung einen Ehevertrag unterzeichnet.

Das Sorgerecht der gemeinsamen Söhne Dean und Dylan wollen sich Ashley und Michael teilen. Die Einreichung der Scheidungspapiere dürfte für die Fans der Realityshow allerdings keine große Überraschung sein. Immerhin thematisierte der Reality-TV-Star bereits mehrfach, die erforderlichen Unterlagen endlich einreichen zu wollen – in die Tat umgesetzt hat sie das allerdings erst jetzt. Michael und Ashley waren stolze acht Jahre lang verheiratet.

Obwohl Ashley auf dem Papier noch vor Kurzem verheiratet war, verschenkte die zweifache Mutter ihr Herz bereits an einen anderen Mann. Denn im März dieses Jahres verriet sie, dass sie wieder in festen Händen ist. "Ich habe einen Freund. Wir kennen uns erst seit knapp vier Monaten", plauderte sie gegenüber People aus. Viel mehr gab sie über den neuen Mann an ihrer Seite allerdings nicht bekannt. Kennengelernt haben sich Ashley und ihr neuer Partner bei einer Friendsgiving-Party.

Getty Images Michael und Ashley Darby

Getty Images Ashley Darby, Reality-Star

