Ashley Darby gibt ein Update zu ihrer Scheidung von Michael

Bereits im April 2022 bestätigte Ashley Darby die Trennung von ihrem Ehemann Michael Darby. Fast drei Jahre später ist die Scheidung des Real Housewives of Potomac-Stars noch nicht vollzogen. Es ist aber gut möglich, dass die TV-Bekanntheit schon bald auch auf dem Papier wieder Single ist. "Es liegt in den Händen des Staates Virginia", erzählt die 36-Jährige im Interview bei "Watch What Happens Live" mit Andy Cohen (56). Im November vergangenen Jahres habe sie die Scheidung beim Gericht eingereicht – seitdem heiße es abwarten.

Ashley macht in dem Gespräch deutlich, dass sie nicht vorhabe, mit irgendetwas zu warten, bis sie eine geschiedene Frau sei. Die 36-Jährige plaudert offen über ihr Liebesleben: Bei einem Speed-Dating-Event des beliebten Reality-TV-Formats lernte sie vor wenigen Monaten einen Mann kennen. Seitdem treffe sie sich regelmäßig mit dem Junggesellen namens Josh Gudenburr. "Er ist ein guter Kerl", erklärt sie und fügt ungeniert hinzu: "Momentan haben wir keine Labels, aber wir schlafen miteinander."

2014 gaben sich die Beauty und der Immobilienmogul das Jawort. Inzwischen lebe die zweifache Mama aber alleine mit ihren zwei gemeinsamen Söhnen Dean und Dylan im Zuhause der Familie. Die Erziehung der beiden Jungs teilen sich Ashley und der 65-Jährige aber nach wie vor. Auch wenn die Kinder mit ihren drei und fünf Jahren noch sehr jung sind, habe vor allem Dean Fragen zur neuen Lebenssituation. Zu Gast bei "Watch What Happens Live" verrät der Reality-Star aber, dass noch kein aufklärendes Gespräch mit den Kids stattgefunden habe: "Soweit sie wissen, wohnen wir einfach nicht unter einem Dach, das ist alles."

Anzeige Anzeige

Getty Images Ashley Darby, "Real Housewives"-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael und Ashley Darby

Anzeige Anzeige