"Es ist bittersüß": Ashley Darby bestätigt ihre Scheidung

Vor etwa einer Woche wurde es bekannt: Ashley Darby hat die Scheidung eingereicht! Damit schlagen die Real Housewives-Bekanntheit und ihr Mann Michael nach zwei Jahren räumlicher Trennung neue Wege ein. Jetzt äußerte sich der TV-Star erstmals selbst zur Scheidung. In einem Statement, das The Daily Dish vorliegt, schrieb sie: "Die Unterzeichnung der Scheidungspapiere ist bittersüß. [...] Eine Ehe zu beenden ist wie ein Haus zu verlassen, in dem man jahrelang Erinnerungen geschaffen hat." Obwohl sie lange an die gemeinsamen Momente gedacht hat und diese sehr wertschätzt, musste sie "die Tür schließen und weiterziehen".

Michael und Ashley haben zwei gemeinsame Kinder. Wie Michael auch schon gegenüber TMZ verriet, wollen sie sich das Sorgerecht für Dean und Dylan teilen. Sie scheinen nicht im Bösen auseinandergegangen zu sein – das betonte auch die Reality-TV-Beauty in ihrem Statement: "Auch wenn ich keine romantische Beziehung zu Michael habe, wird er immer einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen haben." Sie schrieb weiter, dass sie für Michael wegen ihrer Söhne eine ganz besondere Art von Liebe empfindet – doch sie freut sich auch sehr auf ihre Zukunft und fühlt sich sehr "inspiriert" davon.

Wie Ashley im März dieses Jahres bereits verraten hatte, ist sie sogar schon wieder in einen neuen Mann verliebt. Allerdings hat sie bisher nicht sehr viele Details zu ihrem neuen Lover preisgegeben. Im Interview mit People verkündete sie nur, dass sie sich bereits im Dezember des vergangenen Jahres kennengelernt hatten. "Ich war auf einer Friendsgiving-Party und die Party ging gerade zu Ende, als er durch die Tür kam und ich dachte: 'Heilige...'", erinnerte sie sich an das Kennenlernen. Ihr geheimnisvoller Partner sei außerdem erst 49 Jahre alt – also deutlich jünger als Michael, der schon 64 ist.

Getty Images Michael und Ashley Darby

Getty Images Ashley Darby, "Real Housewives"-Bekanntheit

