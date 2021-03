Das ist also der kleine Dylan Matthew. Anfang März wurde Ashley Darby zum zweiten Mal Mutter, nachdem sie und ihr Mann Michael schon im Juli 2019 Eltern ihres erstgeborenen Sohnes Dean wurden. Die "The Real Housewives of Potomac"-Protagonistin verriet nach den Babynews zunächst keine weiteren Details über ihr Nesthäkchen und gab auch kein Bildmaterial heraus – bis jetzt. Ashley teilt nun die ersten Fotos ihres Neugeborenen!

Insgesamt fünf Schnappschüsse von ihrem Wonneproppen sind nun auf ihrem Instagram-Account zu bewundern. Ashleys Sohnemann ist auf den Aufnahmen in niedlichen Outfits in Szene gesetzt, die sehr an die Aufnahmen der Fotografin Anne Geddes erinnern, die Babys immer in knuffigen Kostümen ablichtet. Die TV-Hausfrau schreibt zu den Bildern ihres jüngsten Kindes: "Voller Glück und Dankbarkeit stellen wir jetzt unseren kleinen Engel Dylan Matthew Darby vor. Er ist das Puzzleteil, das unserer Familie noch gefehlt hatte."

Die 32-Jährige gibt außerdem preis, dass ihr einjähriger Hosenmatz es liebe, nun ein großer Bruder zu sein. "Dean [...] überhäuft das Baby die ganze Zeit mit Küssen und Umarmungen. Es ist die unglaublichste Bindung, die man miterleben kann", schwärmt die glückliche Zweifach-Mama und bedankt sich abschließend noch für all die lieben Glückwünsche, die sie erhalten habe.

Instagram / ashleyboalchdarby Ashley Darby mit ihrem Mann Michael und Sohn Dean

Instagram / ashleyboalchdarby Ashley und Michael Darby und Sohn Dean

Instagram / ashleyboalchdarby Ashley Darby im Dezember 2020

