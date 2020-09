Eine neue Internat-Serie steht in den Startlöchern! Das Angebot des Streaming-Anbieters Joyn umfasst nicht nur Live-TV, sondern auch jede Menge Eigenproduktionen. So flimmert unter anderem seit kurzem das Joyn-Original Cora Schumachers (43) Datingshow Coras House of Love über die Bildschirme. Jetzt präsentiert die Online-Plattform ihren nächsten Coup: Ab dem 15. Oktober wird "Das Internat" ausgestrahlt – mit einem Cast aus zahlreichen Social-Media-Stars!

So sind laut der Joyn-Pressemitteilung die Krass Klassenfahrt-Stars Nathan Goldblat (20) und Nika Sofie (18) mit von der Partie. Musiker Mario Novembre (20) steuert nicht nur mit "10 vor 10" den Titelsong der neuen Serie bei, sondern wird auch als Darsteller zu sehen sein. Im Elite-Internat wohnen werden auch die Lifestyle-Youtuberin Payton. R (20) und die einstige DSDS-Teilnehmerin Lisa Küppers (20). Auch Luana Knöll, Chany Dakota, Leon Pelz und Marvin Holm gehören zum Webstar-Cast.

Im Internat soll es neben Freundschaft, Liebe und Spaß auch ordentlich Zoff und Feindschaft geben. In das ganze Geschehen verwickelt, sind auch die Internet-Stars Leoobalys (16), Lukas White (17), Keanu Rapp (19) und der YouTuber HeyMoritz. Für einen besonderen Blickfang wird wohl die strenge Direktorin der Schule sorgen. Diese wird von niemand Geringerem als Sonya Kraus (47) verkörpert! Ab Mitte Oktober gibt es jede Woche zwei neue Folgen der zwölfteiligen Miniserie im Netz zu sehen.

Anzeige

Instagram / marionovembre Mario Novembre, Musiker

Anzeige

Instagram / das.internat Chany Dakota, Sonya Kraus, Luana Knöll und Payton. R von der Joyn-Serie "Das Internat"

Anzeige

Getty Images Sonya Kraus, Fernsehmoderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de