Geballte Influencer-Power bei einem neuen Fernseh-Projekt. Seit wenigen Tagen häufen sich im Netz die Beiträge vom Dreh einer neuen Serie. Unter dem Hashtag #DasInternat finden sich schon jetzt unzählige Bilder von Influencern und Youtubern, die scheinbar eine Rolle in dem TV-Format ergattert haben. Dazu gehören unter anderem Mario Novembre (20), Leonie Balys (16), Lisa Küppers (20), Chany Dakota und Payton R. (20). Vor allem die letzten beiden posten einiges über die Serie.

Auf deren Instagram-Accounts findet man Schnappschüsse und Videos vom Set, beim Schauspiel-Coaching oder beim Relaxen in den Drehpausen. Es wirkt, als würde sich die Gruppe blendend verstehen und sich ständig in den Armen liegen. Der Hashtag #Crewliebe darf dabei natürlich nicht fehlen. Doch eine Darstellerin fällt beruflich etwas aus dem Rahmen: Moderatorin Sonya Kraus (47) scheint bei dem Influencer-Auflauf ebenfalls am Start zu sein. Die Blondine soll offenbar eine sexy Lehrerin spielen und den Kids ordentlich einheizen.

Alle Beteiligten halten sich ansonsten aber noch sehr bedeckt, worum es genau in der Serie geht. Wo und wann das Ganze zu sehen sein wird, ist ebenfalls noch nicht bekannt. Auf dem offiziellen Instagram-Account heißt es lediglich: "Bald!"

