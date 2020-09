Diese Aufnahmen sind nichts für schwache Nerven! Kommenden Dienstag geht die neue Staffel Krass Schule – Die jungen Lehrer an den Start. Was nach den Sommerferien für die TV-Schüler der Erich-Felbert-Gesamtschule im Lehrplan steht? Vermutlich jede Menge Chaos und Drama. Promiflash liegen vorab erste Szenen vor, in denen es Lukas Jungbluth, gespielt von Stefan Jankovic, an den Kragen geht. Der Serienliebling wird von einem Unbekannten verschleppt!

Kidnapping im Klassenzimmer? Wie die Ausschnitte zeigen, lehnt Lukas nichts ahnend an einer Wand und beschäftigt sich mit seinem Smartphone. Ganz vertieft in sein Handy, bemerkt der Teenager nicht, dass sich ein Fremder von hinten anschleicht – der ihm kurzerhand einen Kissenbezug über den Kopf zieht und ihn nach hinten zieht. Lukas wehrt sich, hat jedoch keine Chance. Am Ende verschwindet der Übeltäter mit ihm in einem Nebenraum. Ob Lukas wohl wirklich etwas Ernsthaftes zustößt?

Zuletzt hatte sich Lukas für seine Freundin Carmen (Jennifer Lopes di Gaspare) eingesetzt: Die Schülerin litt unter den ständigen Streitigkeiten ihrer Eltern. Lukas wollte für Ablenkung sorgen und bot Carmen an, mit ihm in den Urlaub zu fahren. Die Beauty mit portugiesischen Wurzeln lehnte das Angebot ab – und wollte die Schulferien lieber mit einem Nebenjob verbringen, den ihr Lukas' Liebesrivale Timo besorgt hatte.

Ausstrahlung der neuen Folgen "Krass Schule – Die jungen Lehrer" ab Dienstag, 15. September 2020, montags bis freitags 17:05 Uhr bei RTL2 und im Anschluss 30 Tage lang kostenlos auf TVNow.de.

Lukas (Stefan Jankovic) und ein Unbekannter bei "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Lukas (Stefan Jankovic) und ein Unbekannter bei "Krass Schule – Die jungen Lehrer"

Der "Krass Schule"-Cast 2020

