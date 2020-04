Am vergangenen Freitag flimmerte das Teilstaffelfinale der beliebten Soap Krass Schule - Die jungen Lehrer über die Fernsehbildschirme. Die Schüler und Lehrer der Gesamtschule in Köln standen kurz vor den Ferien. Allerdings gab es vor der Auszeit noch einige Probleme, die unbedingt geklärt werden mussten!

Lukas (Stefan Jankovic) und Timo kämpften um Carmen (Jennifer Lopes di Gaspare) - wer hat sie am Schluss überzeugt?

Die Schülerin Carmen stand vor einer emotionalen Herausforderung. Die andauernden Streitigkeiten ihrer Eltern machten ihr zu schaffen. Unter Tränen vertraute sie sich ihrer Lehrerin Thea an, die ein Gespräch mit den Eltern führen sollte. Aber auch ihr Freund Lukas und sein Liebesrivale Timo nutzten die Gunst der Stunde: Beide arbeiteten an einer Lösung, um ihre Aufmerksamkeit zu gewinnen. Lukas bat seiner Freundin an, mit ihm in den Urlaub zu fahren. Timo ging das Problem anders an: Er schlug vor, mit Carmen im Gemüseladen der Eltern zu helfen, damit diese wieder Zeit für sich haben können. Damit traf er voll ins Schwarze! Sein Vorschlag wurde angenommen und er konnte sich auf die gemeinsame Zeit mit seinem Crush freuen.

Neben den problematischen Ereignissen gab es aber auch noch etwas zum Schmunzeln: Die chaotischen Schüler Rocco, Felix und Leonard lieferten sich einen Wettstreit um den besten Streich! Dabei blieben auch die Lehrer nicht verschont! Zum Scherz drehen die Jungs beispielsweise das Wasser auf den Toiletten ab.

Anzeige

RTLZWEI Stefan Jankovic, "Krass Schule"-Star

Anzeige

Krass Schule - Die jungen Lehrer, RTL II "Krass Schule"-Charaktere Carmen und Timo

Anzeige

RTL II Der "Krass Schule"-Cast 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de