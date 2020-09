Der US-Amerikaner John Daly ist nicht nur auf dem Golfplatz supererfolgreich, er wurde durch seine Leidenschaft auch zu einem bekannten Gesicht in der Sportwelt: Wegen seiner äußerst langen Abschläge wurde ihm im Laufe seiner professionellen Karriere der Spitzname "Long John" verpasst. Außerdem gewann er in der Vergangenheit bereits zwei sogenannte Majors – die bedeutendsten Turniere im Golfsport. Jetzt wurde seine Karriere von einem schweren Schicksalsschlag überschattet: John machte seine Krebsdiagnose publik.

Im Gespräch mit dem US-TV-Sender Golf Channel berichtete der Profi-Sportler, an Blasenkrebs erkrankt zu sein und gab das Gespräch mit seinem Arzt wieder: "Er sagte: 'Trinken Sie nichts. Wir müssen Sie hierher bringen und den Krebs aus Ihnen herausholen." Daraufhin sei der Tumor erfolgreich entfernt worden – trotzdem fiel das Gutachten des zuständigen Mediziners ernüchternd aus. "Mein Arzt sagte, dass eine 85-prozentige Chance bestehe, dass der Krebs zurückkommt", erklärte John.

Auch bei seinen Twitter-Fans meldete er sich mittlerweile zu Wort. "Hey, vielen Dank für eure Liebe, die Nachrichten und die Unterstützung in dieser Angelegenheit", bedankte sich der Golf-Star und versicherte: "Es ist immer noch schockierend für mich, aber ich werde alles tun, um den Krebs zu besiegen! Ich habe mein ganzes Leben lang alle Erwartungen übertroffen, also ist es jetzt nicht an der Zeit, damit aufzuhören!"

Getty Images John Daly im September 2018

Getty Images John Daly, US-amerikanischer Golfspieler

Getty Images John Daly im August 2020 in Grand Blanc

