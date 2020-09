Wie lange kennen sich Georgina Fleur (30) und Sam Dylan (29) schon? Bei Kampf der Realitystars waren die beiden TV-Bekanntheiten eigentlich Konkurrenten – doch anstatt gegeneinander zu wetteifern, bildeten die zwei ein Team und schafften es sogar bis ins Finale. Die temperamentvolle Rothaarige plaudert nun gegenüber Promiflash aus, wie es kam, dass sie sich vor den Kameras so auffällig gut mit dem einstigen Prince Charming-Kandidaten verstanden hat. Der Grund: Das Duo hat sich bereits lange vor der Teilnahme an der Reality-TV-Show kennengelernt!

Im Rahmen eines gemeinsamen Besuchs einer Show von Sixxpaxx mit ihren Mitstreitern Sam und Kate Merlan (33) verriet die Ex-Der Bachelor-Kandidatin: Sie kennt den 29-Jährigen bereits seit sechs Jahren. Ihr Kumpel führt weiter aus, wie er und die DJane sich zum ersten Mal begegnet sind. "Also, Georgina hat damals im Hotel bei mir etwas mitgehen lassen und daher kennen wir uns", enthüllt der gebürtige Cloppenburger gegenüber Promiflash. Das It-Girl erinnert hat ihr Kennenlernen jedoch ein wenig anders in Erinnerung.

"Das ist eine behinderte Story, die du immer erzählst, die überhaupt nicht stimmt. Ich bin nämlich einfach auf seiner Geburtstagsparty gelandet und seitdem kennen wir uns", stellte Georgina richtig.

