Auf der Zielgerade von Kampf der Realitystars bilden sich plötzlich ganz neue Allianzen! Seit Folge eins waren Sam Dylan (29) und Georgina Fleur (30) quasi unzertrennlich und hielten gegen ihre Konkurrenz immer zusammen. Doch im Finale knüpft der ehemalige Prince Charming-Kandidat plötzlich freundschaftliche Bande mit Kate Merlan (33) und lässt Georgina, die sich selbst für seine BFF hält, links liegen. Klar, dass ihr das gewaltig gegen den Strich geht.

"Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen eifersüchtig geworden, weil Sam ist hier für mich seit der ersten Stunde so etwas wie mein bester Freund, mein Vertrauter", gab das TV-Sternchen ganz kleinlaut im Einzelinterview zu. Dass Kate ihr nun den Rang abläuft, passt Georgina gar nicht und sie ahnt Böses: Sie glaubt, die beiden würden sich gegen sie verschwören. Aber kampflos gibt die Rothaarige ihren BFF nicht auf und meldet Besitzanspruch an: "Der gehört mir. Das ist mein bester Freund. Ich liebe ihn."

Woher die plötzliche Sympathie kommt, wissen Sam und Kate offenbar selbst nicht so genau. "Ich fand Kate am Anfang ganz schrecklich", erinnerte sich der Kuppelshow-Star – die Ex von Benjamin Boyce (52) wiederum beschrieb ihn anfangs als "gewöhnungsbedürftig". Aber das ist scheinbar alles Schnee von gestern: Sam zufolge befinden sich die beiden nun auf einer Art "Überholspur in Sachen Freundschaft".

"Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand": ab 22. Juli immer mittwochs um 20.15 Uhr bei RTL2 und auf TVNOW.

