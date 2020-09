Michael Wendler (48) kann offenbar nicht ohne seine Laura (20). Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass Dieter Bohlen (66) in der kommenden DSDS-Staffel mit einer komplett neuen Jury auftreten wird. Neben dem Poptitanen nehmen nicht nur Mike Singer (20) und Maite Kelly (40) Platz, sondern auch der "Sie liebt den DJ"-Interpret. Jetzt überrascht seine frisch angetraute Partnerin mit diesen News: Auch Laura wird bei der Castingshow dabei sein.

Das verkündete die Let's Dance-Kandidatin von 2020 in ihrer Instagram-Story: "Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit, wir freuen uns auf das gesamte Team, Dieter Bohlen natürlich – und ja, ich sage nicht umsonst wir", erklärte die 19-Jährige ihrer Community. "Ich werde dieses Jahr auch bei DSDS mitwirken. Ich habe auch eine kleine Aufgabe dieses Jahr", gab sie daraufhin stolz preis.

Was genau Laura für eine Rolle in der Sendung übernehmen wird, lässt sie noch offen – das möchte sie ihren Followern aber in naher Zukunft mitteilen. Wie sehr sie sich auf die Zeit bei "Deutschland sucht den Superstar" freut, wird in den kurzen Clips deutlich. Laura strahlte bis über beide Ohren in die Kamera und äußerte: "Ich freue mich sehr! Und es bleibt spannend."

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller in Köln bei "Let's Dance" im März 2020

Instagram / lauramuellerofficial Laura Müller, Model

Instagram / wendler.michael Laura Müller und Michael Wendler

