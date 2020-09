Verpufft Nathalia und Lucas Love Island-Beziehung schon wieder? Wie alle anderen Islander zeigte sich auch der Automobil-Kaufmann total verzaubert, als das Ex-Bachelor-Girl als Granate in die Villa einzog. Ziemlich schnell wagte der 24-Jährige auch schon den ersten Schritt und flirtete wild drauf los – was von der attraktiven Brasilianerin begeistert erwidert wurde. Inzwischen sind die beiden auch offiziell ein Couple. Doch so rosig wie bei anderen Paaren scheint es zwischen ihnen nicht zu laufen: In der heutigen Folge kriselt es ordentlich zwischen Nathalia und Luca!

Nachdem ihr gemeinsames Frühstück nicht gerade harmonisch abgelaufen war, nahm die 26-Jährige sich den Tattoo-Träger für ein Vieraugen-Gespräch zur Seite und kam noch einmal auf das leidige Thema Feiern gehen zu sprechen – ein rotes Tuch für Nathalia, Standard für Luca. "Ich will einen reifen Mann haben, der statt dass er am Samstag in der Disko rumtanzt und mit dem Arsch wackelt, zu Hause bleibt", stellte die Beauty klar. "Da muss ich ja für mich gucken, ob ich damit klarkommen werde. Und so, wie ich mich kenne, werde ich nicht damit klarkommen. Mann wie Frau muss wissen, was sich gehört und was nicht." Auch wenn Luca der Brünetten hier zustimmt – und ihre Sorgen zum Teil "nachvollziehen" könne – wunderte er sich aber auch über ihre heftige Reaktion: "Du steigerst dich grade so da rein, nur weil wir übers Feiern geredet haben?"

Da auch dieses Gespräch nicht wirklich für gute Stimmung zwischen den beiden gesorgt hatte, schlug Luca einen Themenwechsel vor – und sollte sich damit sein eigenes Grab schaufeln. Nathalia wollte nämlich wissen, wie er zum Thema Heiraten steht. Auch hier reagierte der Muskelmann offenbar nicht wie gewünscht: "Wenn ich single bin, warum soll ich mir Gedanken zur Hochzeit machen? Das ist jetzt kein Lebensziel von mir, weißt du?", gab er ehrlich zu. Woraufhin die Kuppelshow-Schönheit erklärte: "Das sind Sachen, die mir wichtig sind, weißt du? Ich hab einfach keine Lust, Zeit zu verlieren für jemanden, der sowieso andere Ziele hat als ich." Klingt ja ganz so, als würde sie erwägen, sich ab sofort anderweitig umzusehen...

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

RTLZWEI Luca und Nathalia bei "Love Island"

RTLZWEI Nathalia und Luca bei "Love Island"

RTLZWEI Nathalia und Luca bei "Love Island"

