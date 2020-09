Love Island ist wieder um einen Kandidaten ärmer! Am Freitagabend stand in der Villa der Reality-TV-Show mal wieder eine Paarungszeremonie an – und bei der war klar: Es wird einen Mann treffen, denn es herrschte weibliche Unterzahl. Am Ende musste sich Giulio Ehses von seinen neu gewonnenen Freunden verabschieden. Für viele Zuschauer eine große Überraschung – schließlich knutschte er zuvor noch wild mit Chiara Antonella!

Im Beisein von Ersatzmoderatorin Cathy Hummels (32) mussten die Islander ihre Wahl treffen. Während die anderen Bewohner bei ihren Entscheidungen nicht von ihren bisherigen Partnern abwichen, stand Chiara vor zwei Männern: ihrem On-Off-Liebsten und ersten Partner Josua Günther und Giulio. Schlussendlich wollte die Blondine lieber weiterhin mit dem Bayer auf der Insel bleiben – und Giulio musste gehen. "Ich habe entschieden, auf mein Herz und mein Bauchgefühl zu hören!", erklärte sie.

Noch zu Beginn der Folge sah es so aus, als ob Chiara eine andere Wahl treffen würde: Bei der großen Kuss-Challenge verpasste die Pole-Dance-Liebhaberin nämlich Josua nur einen liebevollen Schmatzer auf die Wange. Der Triathlet hingegen wurde mit einem kurzen Gezüngel belohnt.

"Love Island – Heiße Flirts und wahre Liebe", Montag, 31. August, um 20:15 Uhr und ab 1. September immer montags bis freitags und sonntags, um 22:15 Uhr bei RTL2. Die Folgen sind im Anschluss sieben Tage lang bei TVNOW verfügbar.

