Bekommt Stormi Webster (2) etwa bald ein Geschwisterchen? Seit Februar 2018 verzaubert der kleine Wirbelwind die Fans ihrer berühmten Eltern Kylie Jenner (23) und Travis Scott (29). Obwohl die Unternehmerin und der Musiker getrennt sind, meistern sie das Eltern-Sein ziemlich professionell – vielleicht bald von einem weiteren Baby? Denn Kylie soll sich durchaus vorstellen können, noch weitere Kids mit ihrem Ex zu bekommen!

Das enthüllte nun zumindest ein Insider gegenüber den Machern des Podcasts "Us Weekly's Hot Hollywood". Demnach sei die Beziehung der beiden noch nicht endgültig vorbei: "Kylie und Travis sind sehr wankelmütig. Sie sind immer wieder on und off, teilweise von Monat zu Monat!" Das Ex-Paar fühle sich noch immer zueinander hingezogen – die Chance auf ein gemeinsames Geschwisterchen für Stormi bestehe also durchaus. "Kylie möchte definitiv mehr Kinder, sie weiß jedoch noch nicht, ob mit Travis. Aber es liegt im Bereich des Möglichen!", erklärte der Informant.

Dass zwischen der Keeping up with the Kardashians-Darstellerin und dem Rapper noch nicht alles vorbei ist, ließ sich in den vergangenen Monaten bereits erahnen. Gleich mehrfach wurden Kylie und Travis nämlich gemeinsam von Paparazzi abgelichtet – teils sogar bei romantischen Dates. Denkt ihr, dass die zwei noch einmal zusammen kommen? Stimmt unten ab.

Instagram / kyliejenner Stormi Webster, September 2020

CJT / MEGA Travis Scott und Kylie Jenner im Juli 2020

Instagram / kyliejenner Travis Scott, Stormi Webster und Kylie Jenner

