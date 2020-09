Für ihre neue Kollektion musste Kim Kardashian (39) viel Kritik einstecken! Die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit vertreibt schon längst nicht mehr nur ihre Make-up-Produkte, sondern hat vor einiger Zeit auch eine Shapewear-Linie auf den Markt gebracht. Dass sie die Bauchweghosen nun aber auch speziell für Schwangere anbietet, nehmen ihr viele Fans übel – deshalb nimmt die 39-Jährige jetzt selbst Stellung zu dem Thema!

In einem aktuellen Facebook-Post stellt Kim klar, dass ihre neue Wäsche für werdende Mütter nicht dazu gedacht sei, deren Bäuche optisch zu verkleinern, sondern diese zu stützen. "[Diese Schwangerschafts-Mode] bietet Unterstützung, um das schwere Gewicht, das von eurem Bauch getragen wird und euren unteren Rücken belastet, zu verringern – und die Kompressions-Leggings helfen bei der Linderung von Schmerzen, die durch Schwellungen verursacht werden."

Viele Kundinnen hätten ihr bereits positives Feedback zur neuen Kollektion gegeben – genauso, wie es auch zahlreiche Fans unter ihrem Statement tun und großes Lob für Kims Hosen finden: "Danke, dass du das klargestellt hast! Ich war so sauer, dass einige schlecht über sie gesprochen haben. Sie sehen superbequem und praktisch aus. Mach weiter so Kim!", schreibt eine Nutzerin begeistert.

Getty Images Kim Kardashian auf der Vanity Fair Oscar Party im Februar 2020

Getty Images Kim Kardashian im November 2019 in New York

Getty Images Kim Kardashian bei den Emmy Awards im September 2019

