Süße Babynews im Hause Kraus! Michael "Mimi" Kraus und seine Frau Bella sind im Oktober 2014 zum ersten Mal Eltern geworden. Ihre Tochter blieb allerdings nicht lange ein Einzelkind. Die Kleine bekam 2017 und 2019 noch zwei kleine Brüder. Der Handballer und die YouTuberin gaben nun bekannt, dass ihre Familie noch weiter wachsen wird. Das Paar erwartet Baby Nummer vier!

Mit einem romantischen Schnappschuss auf Instagram, in dem Mimi und Isabel sich küssen und ein Ultraschallbild in die Kamera halten, verrät der Profisportler, dass er erneut Nachwuchs erwartet. "Wenn du wirklich verstehen willst, was der kraftvollste und ursprünglichste Moment ist, den es im Leben gibt, dann sieh dabei zu, wie dein Kind geboren wird", schreibt der Athlet. Er betont außerdem, dass er und seine Göttergattin "nicht glücklicher" über die Nachricht sein könnten, dass sie bald wieder ein Baby bekommen.

Nur ein paar Stunden nachdem die baldigen vierfachen Eltern verkündet hatten, dass Isabel wieder schwanger ist, teilte Mimi ein weiteres Bild. Darauf tut der Handball-Weltmeister so, als ob er an Morgenübelkeit leidet und hängt seinen Kopf über die Klobrille, während seine Frau diesen Moment festhält. "Traditionen soll man nicht brechen", scherzt der 36-Jährige.

