Knutschen Paco Herb und Bella Kraus hier etwa bei Konzert?

Es sieht ganz so aus, als ob Paco Herb tatsächlich mit Isabel Kraus angebandelt hat! Eine aufmerksame Promiflash-Leserin erwischte die beiden gestern Abend zusammen auf einem Konzert von Ne-Yo (44) in München. Der Reality-TV-Star und die Noch-Ehefrau von Mimi Kraus (40) tanzten erst zusammen, ehe sie sich in die Arme fielen und sich ziemlich leidenschaftlich küssten. In ihrer Instagram-Story zeigte sich die Bloggerin in einem gestreiften Top und einer Jeansshorts – genau der gleiche Look wie in den Aufnahmen.

Ihre Beziehung bestätigten Paco und Bella bisher nicht. Laut der Beobachterin hielten sie zu Beginn des Abends erst noch Abstand. Doch im Laufe des Konzertes vergaßen sie wohl alles um sich und konnten einfach nicht mehr die Finger voneinander lassen. In den vergangenen Monaten hatten sich die Indizien verdichtet, dass der The 50-Gewinner und die vierfache Mutter zusammen sind. Beispielsweise hatten sie Fotos im Netz geteilt, auf denen es so aussah, als ob sie auf dem gleichen Sofa liegen würden.

Vor ihrer angeblichen Beziehung mit Paco war die Influencerin lange mit dem einstigen Handballer Mimi zusammen. Aus ihrer Beziehung gingen vier gemeinsame Kinder hervor. Auf YouTube hatte Bella ihren Fans über die Jahre hinweg Einblicke in ihr Familienleben gegeben – doch irgendwann kam nichts mehr und die Gerüchteküche über eine Trennung der beiden brodelte heftig. Im vergangenen Dezember bestätigte der ehemalige Let's Dance-Teilnehmer das Liebes-Aus dann auf Social Media: "In der Hoffnung, dass die Spekulationen und Nachrichten, in jeglicher Hinsicht, aufhören, möchte ich (endlich) etwas klarstellen. Bella und ich sind getrennt. Nicht erst seit gestern."

Promiflash Paco Herb und Isabel Kraus, Juni 2024

Promiflash Isabel Kraus und Paco Herb beim Ne-Yo-Konzert im Juni 2024

Instagram / bellakraus Isabel Kraus auf dem Ne-Yo-Konzert im Juni 2024

