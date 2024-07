Verplappert: Sind Paco Herb und Bella schon länger ein Paar?

Bereits seit einigen Monaten halten sich hartnäckig die Gerüchte, dass Paco Herb und Isabel Kraus ein Paar sind. Nun scheinen ihre Influencer-Kolleginnen Paulina Ljubas (27) und Jennifer Degenhart die Beziehung der beiden zu bestätigen. In einem gemeinsamen Instagram-Livestream sprechen die beiden unter anderem über Paco – und plaudern dabei ein bisschen zu viel aus. "Aber der [Paco] ist ja jetzt in einer Beziehung – schon länger. Ich habe Bella auch kennengelernt auf seinem Geburtstag letztes Jahr", verrät Jenny. Bisher äußerten sich weder Paco noch Bella zu dem möglichen Leak.

Zuletzt verdichteten sich die Gerüchte um Paco und Bella erneut, nachdem die beiden knutschend bei einem Konzert erwischt wurden. Eine Promiflash-Leserin beobachtete, wie die beiden auf einem Konzert von Ne-Yo (44) in München ziemlich vertraut miteinander umgingen. Der Love Island-Star und die Influencerin tanzten erst miteinander, ehe sie sich in den Arm nahmen und leidenschaftlich küssten.

Beim Wiedersehen der vergangenen Are You The One – Reality Stars in Love-Staffel hatte Paco verraten, dass er in festen Händen ist. Die Identität seiner Partnerin hatte er jedoch für sich behalten wollen. Aufmerksame Follower beobachteten jedoch, dass sich Paco und Bella auffällig oft an den gleichen Locations aufhielten, was schnell dazu führte, dass den beiden eine Beziehung angedichtet wurde.

Promiflash Isabel Kraus und Paco Herb beim Ne-Yo-Konzert im Juni 2024

Instagram / paco_hrb Paco Herb, Influencer

