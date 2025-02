"Frustriert": Bella Kraus gibt Einblick in ihre Gefühlswelt

Im Leben von Bella Kraus ist einiges los. Die Beauty ist nicht nur eine erfolgreiche Influencerin und Unternehmerin, sondern auch Mama von vier Kindern, die sie seit der Trennung von ihrem Ex-Partner teilweise allein erzieht. Da kann einem schon mal alles zu viel werden – in ihrer Instagram-Story gibt Bella nun einen Einblick in einen Moment, in dem ihr alles über den Kopf wächst. "Hab' so eine komische Stimmung momentan und komme aus meinem Strudel nicht so richtig raus. Die Tage sind mir zu kurz, ich mach' und tu' und doch reicht es vorne und hinten nicht, und ich schaffe nicht ansatzweise das, was ich gerne schaffen würde oder müsste", schreibt sie in einem emotionalen Text.

Augenblicke wie diese kennt wohl jeder. Bei der Mehrfachmama scheint sich dieser Zustand aber schon eine Weile zu halten. Da Bella oft gefragt wird, wie sie alles unter einen Hut bekommt, will sie jetzt einen ehrlichen Einblick geben. "So vieles bleibt liegen, und ich werde frustriert und unproduktiv, habe das Gefühl, nichts so richtig zu 100 Prozent zu schaffen, niemandem gerecht werden zu können", beschreibt sie weiter und fügt hinzu: "Mein Kopf springt von einem Thema zum anderen, weil es so viele sind, und ich kann nichts abhaken."

Private Themen wie diese teilt die Social-Media-Bekanntheit nur sehr selten mit ihrer Community. Ihren Nachwuchs bekommen ihre Fans nicht zu Gesicht, und auch über ihr Liebesleben schweigt die Content Creatorin. Vergangenen Sommer plauderten aber zwei ihrer Instagram-Kolleginnen ein Detail aus Bellas Datingleben aus, über das schon länger spekuliert wurde. "Aber der [Paco] ist ja jetzt in einer Beziehung – schon länger. Ich habe Bella auch kennengelernt auf seinem Geburtstag letztes Jahr", verriet Jennifer Degenhart in einem Livestream mit Paulina Ljubas (28) und heizte damit das Gerücht an, dass Bella und Paco Herb ein Paar sein könnten.

Instagram / bellakraus Bella Kraus und ihr Kind, Januar 2025

Getty Images Paco Herb, Realitystar

