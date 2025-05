Fast verpasst: Michael Kraus ist jetzt offiziell geschieden

Bereits im Jahr 2023 machten Michael Kraus (41) und seine ehemalige Partnerin Isabel Kraus ihre Trennung öffentlich. Zwei Jahre später ist es nun offiziell: Der ehemalige Handballweltmeister und die Influencerin sind geschieden. Bekannt wird das im Podcast "Harzblut", in dem Mimi normalerweise mit seinen Sportkollegen über seine größte Leidenschaft spricht – in der aktuellen Folge wird er allerdings von Melsungens Kapitän Timo Kastening ersetzt. Denn: Wie die verbliebenen Podcaster humorvoll feststellen, fiel Mimis Scheidungstermin auf den Tag der Aufnahme.

Fast wäre der 41-Jährige an diesem Tag aber gar nicht vor Gericht erschienen. Nicht etwa, weil er die Scheidung von Bella herauszögern wollte – sondern weil er es schlichtweg vergessen hatte. Laut Sport Bild sei ihm bei der Terminzusage für die Podcast-Aufnahme völlig entfallen gewesen, dass er an diesem Tag seine endgültigen Scheidungspapiere unterzeichnen müsse. Am Ende scheint aber alles gut gegangen und Mimi pünktlich zu dem Termin erschienen zu sein. Der Profisportler selbst wollte sich nicht zu dem Fauxpas äußern.

An Silvester 2023 verkündete Michael das Liebes-Aus mit Bella per Instagram. "In der Hoffnung, dass die Spekulationen und Nachrichten, in jeglicher Hinsicht, aufhören, möchte ich (endlich) etwas klarstellen. Bella und ich sind getrennt. Nicht erst seit gestern", klärte er in seiner Story auf. Zu diesem Zeitpunkt ging das Paar bereits neun Jahre gemeinsam durchs Leben. Vier gemeinsame Kinder machten ihre Familie komplett – deren Privatsphäre und Schutz von da an die größte Priorität für die beiden Eltern hatte.

Instagram / mimikraus Michael Kraus, "Let's Dance"-Kandidat 2023

Instagram / mimikraus Mimi und Bella Kraus mit ihrem Nachwuchs, Juli 2020

