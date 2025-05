Als Teilnehmerin? Bella Kraus würde gerne in Reality-Formate

Isabel Kraus ist ihren Fans auf Social Media vor allem unter ihrem Spitznamen Bella Kraus bekannt. Täglich unterhält die Ex-Frau von Michael Kraus (41) über eine halbe Million Menschen im Netz – möchte sie bald auch die Zuschauer vor dem Fernseher begeistern? In einer Instagram-Fragerunde wird die Influencerin gefragt, ob sie sich vorstellen kann, an Realityshows teilzunehmen. "Ich hätte mega Bock auf Die Verräter oder Let's Dance", verrät Bella.

Doch nicht nur vor der Kamera als Kandidatin sieht sich Bella. "Bei anderen Formaten sehe ich mich ansonsten eher in der Moderatorinnenrolle – hätte da mega Lust drauf", plaudert die vierfache Mutter aus. Ihre Offenheit für neue Herausforderungen ist die beste Voraussetzung für einen Einstieg in die Welt des Fernsehens. Ob als schillernde Teilnehmerin oder charmante Gastgeberin – Fans wären sicher gespannt, Bella auch außerhalb der sozialen Medien zu erleben. Bislang gibt es allerdings noch keine konkreten Pläne oder bestätigten Projekte für die Netz-Bekanntheit in diesem Bereich.

Privat hat Bella zuletzt ein emotionales Kapitel hinter sich gelassen. Seit 2014 war die YouTuberin mit dem einstigen Handballspieler Michael verheiratet und durfte mit ihm zwei Töchter und zwei Söhne auf der Welt begrüßen. Bevor ihre Trennung offiziell bestätigt wurde, spekulierten Fans des Ex-Paares wie wild, ob sich die beiden getrennt hätten. Um dem ein Ende zu setzen, meldete sich Michael vor rund zwei Jahren selbst zu Wort und stellte auf Instagram klar: "In der Hoffnung, dass die Spekulationen und Nachrichten – in jeglicher Hinsicht – aufhören, möchte ich (endlich) etwas klarstellen. Bella und ich sind getrennt. Nicht erst seit gestern." Mittlerweile sind Bella und Michael offiziell geschieden.

Instagram / bellakraus Isabel Kraus, Social-Media-Star

Instagram / bellakraus Mimi Kraus mit seiner Frau Bella

