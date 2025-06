Freundschaft plus? Das hält Influencerin Bella Kraus davon

In einer Instagram-Fragerunde hat sich Social-Media-Star Bella Kraus erstmals dazu geäußert, wie sie über das Konzept der Freundschaft Plus denkt. Und die Meinung der vierfachen Mutter könnte nicht eindeutiger sein. "Also ich halte mal genau gar nichts davon", ließ sie ihre Follower wissen. Sie erklärte, dass sie zwischen Freundschaft und romantischem oder körperlichem Interesse eine klare Grenze ziehe. "Wenn ich jemandem als Freund ansehe, dann ist da so null Anziehung da. Könnte sonst niemals mit jemanden ernsthaft befreundet sein."

Durch ihre offenen Worte gewährte Bella einen ehrlichen Einblick in ihre Sicht auf die zwischenmenschlichen Beziehungen. Sie betonte, dass sie das Konzept von Affären durchaus nachvollziehen könne, aber eine romantische oder intime Verbindung mit einem Freund für sie persönlich nicht infrage komme. "Ich würde ja auch nicht mit meiner besten Freundin schlafen – das ist für mich dasselbe", unterstrich die Influencerin. Ihre deutlichen Aussagen stießen auf großes Interesse, denn die Frage, ob Freundschaft und körperliche Nähe miteinander vereinbar sind, bleibt ein Dauerbrenner in der Gesellschaft.

Die Influencerin steht seit vergangenem Jahr in der Öffentlichkeit auch wegen ihrer Beziehung zu dem Realitystar Paco Herb. Während die beiden ihre Verbindung nie direkt kommentierten, wurde bestätigt, dass sie bereits seit längerem ein Paar sind. Paco, bekannt aus Formaten wie Are You The One?, und Bella sollen sich bereits seit Oktober letzten Jahres daten. Bella, die zuvor mit Handballweltmeister Michael Kraus (41) verheiratet war, scheint in der Beziehung mit Paco nun offenbar ihr Glück gefunden zu haben.

Instagram / bellakraus Bella Kraus, Influencerin

Instagram / bellakraus Isabel Kraus, Social-Media-Star

RTL / Frank Beer // ActionPress Collage: Paco Herb und Bella Kraus