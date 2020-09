Achtung, "Der heiße Micha" kommt! Mischa Mayer (28) wurde 2019 durch seine Teilnahme bei Love Island bekannt und war vor allem wegen seiner nicht ganz so erfolgreichen Nacht in der Privat-Suite in aller Munde. Mittlerweile ist die Sex-Pleite längst vergessen und der Muskelmann wird als Zweitplatzierter von Promi Big Brother gefeiert. Doch möchte der Reality-TV-Star jetzt etwa ein zweites Standbein aufbauen? Betonmischa hat seinen ersten eigenen Song veröffentlicht!

"Der heiße Micha" heißt der Party-Song, den Mischa gemeinsam mit Lorenz Büffel (41) und Honk aufgenommen hat. Damit beweist der 37-Jährige einmal mehr Humor, denn in dem Lied nimmt er sich selbst gehörig auf die Schippe! "Er hat den Swag, knallt alles weg! Wer kann, der kann", singen Lorenz Büffel und Honk etwa, während Mischa von sich selbst in den höchsten Tönen rappt – und dabei sein mehr oder weniger musikalisches Talent zur Schau stellt!

Doch was sagen Mischas Fans, gefällt ihnen die Gute-Laune-Nummer? Unter dem Musikvideo auf YouTube sind die Nutzer sich zwar einig, dass in dem Ex-Kuppelshow-Kandidaten kein Rap-Genie schlummert – trotzdem feiern sie ihn! "Haha, ich brech weg, ist das geil!" oder "Ich sterbe, so geil", amüsierten sich etwa zwei User.

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, September 2020

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, "Love Island"-Teilnehmer 2019

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, ehemaliger "Love Island"-Teilnehmer

