Handelt es sich bei Laura Marias Kuschelpartner etwa um Pietro Lombardi (28)? Erst am Montag machte der einstige DSDS-Kandidat es offiziell: Es gibt wieder eine neue Frau an seiner Seite! Wer die Glückliche ist, darüber schweigt der Sänger jedoch wie ein Gentleman. Doch mittlerweile verdichten sich die Anzeichen, dass Influencerin Laura Maria Pietros Herz erobert hat. Jetzt hat die Web-Beauty einen verdächtigen Clip gepostet...

Lauras Instagram-Story zeigt einen zweisekündigen Clip. In der kurzen Schwarz-Weiß-Sequenz sitzt die Beauty neben einem Mann und lehnt ihren Kopf an die Schulter eines Mannes. Eine Beschreibung gibt der Social-Media-Star seinen Fans nicht. Doch könnte es sich bei dem Mann an ihrer Seite vielleicht um Pie handeln? Passen würde es von der Größe her. Außerdem trägt ihre Begleitung einen lockeren Hoodie, wie es auch der 28-Jährige häufig tut.

Ob Pietro bald offiziell macht, wie seine Flamme heißt? Nicht nur seine Fans wollen, dass er das Geheimnis endlich lüftet – auch Jana Ina Zarrella (43) hakte bereits bei ihm nach: "Ich habe zwei Hände in deiner Story gesehen, was bedeutet das?", fragte sie bei einem Livestream und trieb Pie damit die Schamröte ins Gesicht.

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi, Sänger

Instagram / pietrolombardi Pietro Lombardi im Juli 2020

Instagram / lauramaria.rpa Laura Maria, Influencerin

