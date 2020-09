Sei Ashina wurde durch ihre Arbeit vor der Kamera berühmt. Die japanische Schauspielerin hatte nach ihrem TV-Debüt 2002 zahlreiche Jobs in Filmproduktionen. So wirkte sie bei den Streifen "Perfect World" sowie "Specialist" mit und ergatterte sich vor 13 Jahren eine Rolle an der Seite von Hollywoodstar Keira Knightley (35) in dem Drama "Seide". Auch in diesem Jahr war sie wieder bei einem Film dabei – doch es sollte ihr letzter gewesen sein. Sei ist plötzlich im Alter von 36 Jahren gestorben.

Die traurige Nachricht bestätigte nun ihr Management, wie Variety berichtet. Demnach wurde die Darstellerin am vergangenen Montag von ihrem Bruder leblos in ihrer Wohnung in Tokio gefunden. Er wollte nach seiner Schwester sehen, nachdem sie nicht auf seine Anrufe reagiert hatte. "Die ganze Situation wird derzeit untersucht", heißt es in dem Statement. Wie das Medium weiter berichtet, soll es sich laut Angaben der Behörden um einen Suizid handeln.

Im Netz trauern die Fans um den verstorbenen Star. "Wir werden dich vermissen, Sei Ashina", schreibt ein Twitter-User. Ein weiterer schreibt: "Ruhe in Frieden. Wir kamen aus derselben Stadt. Ich bin zu traurig, um mehr dazu zu sagen." Diesen Beileidsbekundungen schließen sich seit der Todesmeldung immer mehr Fans an.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Sei Ashina, Schauspielerin

Getty Images Sei Ashina und Keira Knightley, 2007

Getty Images Schauspielerin Sei Ashina



