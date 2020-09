Megan Fox (34) bekommt Rückendeckung! Vor einigen Monaten gaben die Schauspielerin und Brian Austin Green (47) ihre Trennung bekannt. Seitdem hat sie einen neuen Mann an ihrer Seite: Rapper Machine Gun Kelly (30). Nicht alle sind von dieser Liebelei überzeugt, doch eine Person steht voll und ganz hinter der Beauty – Brians Ex-Verlobte Vanessa Marcil (51). Im Netz äußerte sich Vanessa sehr verständnisvoll zu Megans neuer Liebe!

In ihrer Instagram-Story stand die 51-Jährige ihren Fans vor wenigen Tagen in einem Q&A Rede und Antwort. Dabei sprach sie auch über die neue Beziehung der Noch-Ehefrau ihres Ex. Vanessa habe den allergrößten Respekt vor der brünetten Schönheit, dass sie diesen neuen Weg mit dem Musiker gehe. "Megan lebt endlich ihr Leben für sich selbst, und das ist an sich schon ein Geschenk an ihre Kinder", so die Beverly Hills, 90210-Berühmtheit.

Von 1999 bis 2003 war Vanessa mit Brian liiert und sogar kurzzeitig verlobt. Zusammen hat das Paar einen Sohn, der 2002 zur Welt kam. Seit 2006 streiten die beiden vor Gericht um das Sorgerecht für den mittlerweile 18-jährigen Kassius. Bereits in einem früheren Instagram-Post hatte Vanessa angedeutet, dass Brian sich nicht um seinen ältesten Sohn kümmere. Bis heute konnten sich die zwei nicht einigen.

Getty Images Vanessa Marcil, Ex-Freundin von Brian Austin Green

Instagram / meganfox Machine Gun Kelly und Megan Fox

Getty Images Brian Austin Green, Schauspieler

