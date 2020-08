Hat Machine Gun Kelly (30) die Frau fürs Leben gefunden? Seit wenigen Monaten ist der Sänger mit Megan Fox (34) zusammen. Das Paar wurde seitdem immer wieder zusammen gesichtet und genoss auch bereits seinen ersten gemeinsamen Urlaub in Puerto Rico. Mit Pärchenbildern beweisen sie zudem: Sie wollen ihr Glück mit der ganzen Welt teilen. Wie ernst es zwischen den beiden ist, deutet nun der Musiker an: Er will keine anderen Frauen mehr kennenlernen!

Machine Gun Kelly erschien vor wenigen Tagen in der Show Thirst Tweets for BuzzFeed Celeb, in der er Tweets über seine Person laut vorlas und darauf reagierte. Dabei schrieb ihm ein User, dass er gerne mit ihm auf ein Date gehen würde. Seine Antwort: "Keine Verabredungen für mich. Wahrscheinlich nie mehr." Klingt ganz so, als könnte sich der Künstler eine gemeinsame Zukunft mit seiner Freundin vorstellen.

Auch Megan legte ihre tiefen Gefühle für den 30-Jährigen in dem Give Them Lala … With Randall-Podcast offen: "Wir sind eigentlich zwei Hälften derselben Seele, glaube ich. Und das habe ich ihm fast sofort gesagt, denn ich habe es direkt gespürt", erinnerte sie sich an den Moment zurück, in dem sie sich ineinander verliebt hätten.

Machine Gun Kelly und Megan Fox

Machine Gun Kelly in Los Angeles, Mai 2018

Machine Gun Kelly und Megan Fox

