Sinnliches Update von Neele Bronst (24)! Zuletzt hatte die Germany's next Topmodel-Bekanntheit bedauerlicherweise mit nicht so schönen News Aufsehen erregt: Obwohl sie schwanger ist, haben sich das Model und ihr Partner Max entschieden, künftig getrennte Wege zu gehen. Im tränenreichen Video erklärte die werdende Mutter, ab sofort all ihre Energie in ihr noch ungeborenes Kind stecken zu wollen. So überrascht sie ihre Follower jetzt mit wahrlich schöneren Neuigkeiten – nämlich mit neuen Details über ihr Baby und einem besonders sexy Foto!

Das neue Pic auf dem Instagram-Account der Brünetten ist ein Hingucker, denn Neele macht darauf eine besonders feminine Figur! In nichts als einer Leggings posiert sie für die Kamera – und in dem hautengen Kleidungsstück kommt ihre heranwachsende Körpermitte besonders gut zur Geltung. Mit dem außerdem hervorblitzenden Underboob und ihrem verführerischen Gesichtsausdruck heizt sie offenbar ihren Fans richtig ein: Die Kommentarspalte strotzt nur so vor positiven Rückmeldungen wie "Wunderschön" und "Du siehst so toll aus" – und jeder Menge Herz-Emojis.

Dabei ist Neeles Silhouette nicht das einzig Interessante an dem Upload. In der Bildunterschrift erklärt sie: "Wochenwechsel, heute bin ich in die 23. Schwangerschaftswoche gerutscht. [...] Mein Baby ist jetzt fast 30 Zentimeter groß und wiegt ca. 501 Gramm." Bald wolle sie außerdem das Geschlecht mit ihren Fans teilen. Bei so viel Liebe zum Detail sind ihre Follower nun sicher mehr als happy!

Neele Bronst im August 2020

Neele Bronst, Model

Nele Bronst, Influencerin

